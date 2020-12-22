«وزارة الصحة»: لم نرصد أي تحور لفيروس كورونا في المملكة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تبثت أن صحة الإنسان أولوية أولى لها عبر الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العلمي بشأن تحور فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، أن الإجراءات المتخذة تهدف لتقليل فرص دخول الحالات المصابة للمملكة، مع إتاحة مساحة للدراسات والقدرة على تقييم المخاطر بشأن التحور الذي حدث وصولا للقرارات المناسبة، وحتى الآن لم نرصد أي تحور للفيروس بالمملكة.

كان «متحدث الصحة» أكد أن جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتع بصحة جيدة، ولا تظهر عليه أي أعراض غير متوقعة، قائلا: «إنَّ جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح» داعيا الجميع إلى التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح. وكذلك للتواصل مع الصحة عبر رقم «937» عند وجود أي استفسار، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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