مؤتمر الصحة: السعودية تتبع التسلسل الجيني لكورونا منذ بدء الجائحة

قال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني، إن البرنامج الوطني للتسلسل الجيني، منذ بداية وفادة فيروس كورونا نجحت المملكة في دراسة ذلك التسلسل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العلمي بشأن تحور فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، إن دراسة التسلسل الجيني يهدف لبناء قاعدة بيانات بشأنه، وإن القاح فاعل بشأن التعامل مع الفيروس المتحور، ولا يوجد دليل عملي على أنه أكثر ضراوة.