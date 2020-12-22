السفارة السعودية في لندن تهيب بالمواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة البريطانية لندن، بالمواطنين الموجودين في المملكة المتحدة، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال الحساب الرسمي للسفارة في لندن عبر موقع «تويتر»: «نظرًا لحالة الإغلاق العام المفروضة في لندن وأجزاء من جنوب شرق إنجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين الموجودين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية. مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة».

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