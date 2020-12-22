الرياض تتصدَّر.. الصحة تعلن خريطة حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 161 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 24 حالة ومكة المكرمة بتسجيل 13 حالة، وجدة بتسجيل 11 حالة تعافٍ.

وسجلت المدينة المنورة 9 حالات وسجلت تبوك والطائف 7 حالات لكل منهما، وسجلت 6 حالات في كل من الهفوف والمبرز، فيما تم تسجيل 5 حالات في كل من خميس مشيط والدمام ووادي الدواسر.

وسجلت جازان والظهران 4 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 3 حالات في كل من: بريدة والجبيل وظهران الجنوب، وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من رفائع الجمش والمجمعة وينبع وأحد المسارحة والخرج ورجال ألمع وبللسمر، فيما سجلت حالة تعاف واحدة في كل من : الطوال والحرجة وبارق والعيدابي وأحد رفيدة وسكاكا وعرعر وحال ونجران وأبو عريش والدوادمي وعنيزة ومليجة، والقطيف والخرمة والحائط ورياض الخبراء والأرطاوية وبيش والعلا ورفحا، والمزاحمية والتعيرية والخفجي والعيص والريث.

وكانت الوزارة أعلنت اليوم، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 361359 حالة، وأوضحت أنه تم تسجيل 161 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 352249 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى6139 حالة

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