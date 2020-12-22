«التأمينات الاجتماعية» توضح المستندات المطلوبة لصرف المعاش لأفراد عائلة المتوفى

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف المعاش لأفراد عائلة المتوفى.

كما أوضحت مؤسسة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أفراد العائلة الذين يستحقون الصرف نظام وشروط استحقاقهم وفقًا لما ورد بالمادة (2/8) من النظام، وهم كالتالي:

- أرملة المتوفى: هي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته.

- أرمل المتوفاة: هو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزا عن الكسب وإلى حين زوال عجزه ، ويعتبر الأرمل عاجزًا حكمًا إذا بلغ سن الستين ولا يعمل.

- أبناء المشترك المتوفى : وهم الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن، ويتم تمديد السن حتى (26) سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولايشترط أي حـد للسن طيلة بقاء الابن عاجزًا عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مــرض مزمن أو عاهـة.

- بنات المشترك: حتى زواجهن.

- أبناء وبنات الابن: متى ثبتت وفاة الابن أثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الأبناء والبنات، مع ثبوت إعالة المشترك لهم حتى تاريخ وفاته.

- والد المشترك: متى كان تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته شريطة ان يكون غير قادر على العمل أو تجأوز سن الستين ولا يعمل.

- أم المشترك: متى كانت تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته.

- جد المشترك: متى كان تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأب.

- جدة المشترك: متى كانت تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته.

- الأخوة والأخوات: وهم أخوة وأخوات المشترك بذات شروط الأبناء والبنات، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة.

المستندات والمتطلبات

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يجب على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط الصرف تقديم المستندات الآتية:

- نموذج عمليات التعويضات ويمكن تحميله عن طريق زيارة صفحة النماذج (من هنا).

- شهادة وفاة المشترك أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة.

- وثيقة مصدقة رسمية بحصر المستفيدين وأعمارهم.

- عقد زواج الأرمل أو الأرامل من المشترك أو أي وثيقة رسمية تفيد ذلك.

- المستند الذي يفيد أن المشترك كان يعول طالب الصرف، ولا يشترط ذلك للأرملة والأبناء والبنات.

- مستند يفيد التحاق الأبناء / الأخوة / أبناء الابن الذين جاوزوا سن الحادية والعشرين بالدراسة، ويتم تجديد هذا المستند سنويًا إلى حين انتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين أيهما أسبق .

- تقديم التقارير الطبية التي تثبت حالة عجزهم عن الكسب إذا كانوا عاجزين لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.

- وثيقة تثبت أن الأرمل/ الأب/ الجد قد بلغ سن الستين أو أكبر ولا يعمل أما إذا كانت سنة أقل من ذلك فيلزم تقديم شهادة طبية تفيد أنه عاجز عن الكسب لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.

‌- تزويد المؤسسة برقم الحساب البنكي الذي يرغب تحويل المعاش إليه.

- الإثباتات الشخصية للورثة المستحقين (هوية وطنية / بطاقة العائلة).

- ويلتزم أفراد العائلة كذلك بتقديم الإقرار السنوي في المواعيد المحددة للورثة غير السعوديين.

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