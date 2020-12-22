السعودية اليوم / إحباط عملية هجرة غير شرعية في تونس



تونس 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

أحبط حرس السواحل التونسي عملية هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل الأوروبية، انطلاقاً من شواطئ العاصمة تونس أُوقف على إثرها 26 مهاجراً غير شرعي.

وأشار بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، إلى أن الحرس البحري التونسي أوقف المهاجرين غير الشرعيين بعد أن تعرض المركب الذي يقلهم إلى الغرق في عرض البحر.

وأوضح أنه حُجزت مبالغ مالية هامة بحوزة الموقوفين، وقد أُحيلوا إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

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23:04ت م

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