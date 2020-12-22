السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 13318 إصابة بفيروس كورونا



روما 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 13318 إصابة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم, إلى أنها سجلت 628 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 69842 حالةً.

// انتهى //

23:01ت م

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روما 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 13318 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 1977370 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم, إلى أنها سجلت 628 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 69842 حالةً.// انتهى //23:01ت م0220

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