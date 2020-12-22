السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 10654 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 260 حالة وفاة و 10654 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,829,903 إصابات, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49520 حالة وفاة.

// انتهى //

21:54ت م

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مدريد 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 260 حالة وفاة و 10654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,829,903 إصابات, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49520 حالة وفاة.// انتهى //21:54ت م0216

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