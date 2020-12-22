

الرباط 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2646 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 30 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7030 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 382,925 حالةً.

// انتهى //

21:32ت م

0215



الرباط 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 420,648 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 30 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7030 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 382,925 حالةً.// انتهى //21:32ت م0215

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.