السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي الشيخ عبدالله بن ناصر الصباح في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح



نيوم 7 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 22 ديسمبر 2020م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير

فيما عبر الشيخ عبدالله بن ناصر عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

// انتهى //

21:27ت م

0214



نيوم 7 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 22 ديسمبر 2020م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، عبر خلاله عن تعازيه ومواساته له في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.فيما عبر الشيخ عبدالله بن ناصر عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.// انتهى //21:27ت م0214

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