السعودية اليوم / ليبيا تسجل 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 16 حالة وفاة



طرابلس 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا 506 إصابات جديدة بفيروس

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان إلى أنه بتلك الحصيلات يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 95706 حالات، منها 28 ألفاً و245 نشطة، و 6676 متعافياً، في حين توفي 1385 شخصاً منذ بدء انتشار الجائحة في مارس الماضي.

// انتهى //

21:15ت م

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طرابلس 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجلت ليبيا 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتماثل للشفاء 544 مصاباً ووفاة 16 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان إلى أنه بتلك الحصيلات يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 95706 حالات، منها 28 ألفاً و245 نشطة، و 6676 متعافياً، في حين توفي 1385 شخصاً منذ بدء انتشار الجائحة في مارس الماضي.// انتهى //21:15ت م0208

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