السعودية اليوم / بلدية أملج تغلق عددا من المحلات المخالفة



أملج 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة أملج خلال جولاتها الرقابية التي نفذتها على مدى أسبوع, 17 محلاً بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن جهودها في مراقبة ومتابعة الأنشطة المختلفة خاصة الخاضعة للصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عودة بن خلف العنزي، أن البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة تقوم خلال جولاتها بالتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، مفيدًا بضبط العديد من المخالفات, أغلق على إثرها 17 محلاً مخالفاً, شملت بوفيهات ومطاعم ومحلات بيع مواد غذائية, ومصادرة 30 كيلو جراماً من المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

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21:11ت م

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