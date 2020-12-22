السعودية اليوم / إيقاف التعديات على الأراضي الحكومية بمحافظة المجاردة



محايل 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة اليوم، تعديات على مساحة 15 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز عبس التابع للمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية عائض بن إبراهيم المحجاني أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة بعد أن تحققت الفِرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين،ما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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21:03ت م

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