الصحة السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

قال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية عبدالله بن رشود القويزاني ان" لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس".



وأضاف القويزاني، خلال المؤتمر الصحفي العلمي المشترك بشأن تحور فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" اليوم الثلاثاء "أن اللقاح فاعل بشأن التعامل مع الفيروس المتحور، ولا يوجد دليل عملي على أنه أكثر ضراوة".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي، أن بعض الطفرات تؤدي إلى إضعاف الفيروس، مشيرا إلى أنه لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف العبد العالي إن" الدور الكبير للمملكة جعلتها من أولى الدول حصولًا على اللقاحات عالميًا".

وقال إن "المعلومات الأولية تؤكد احتمال أن التحور يؤدي لسرعة انتشار الفيروس"، مضيفا "ننصح بتجديد أخذ التطعيمات الموسمية لتفادي تحوُّر الفيروسات".

وأوضح إصابات كورونا في السعودية تحت السيطرة وتشهد تراجعًا مستمرًا ومن النادر أن يصاب الشخص بفيروس كورونا مرتين"، كانت السعودية قد اعلنت أول أمس الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين وكذا دخول المملكة عبر المنافذ البحرية والبرية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.