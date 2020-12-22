شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يغلق أبوابه فى وجه بريطانيا خوفا من سلالة كورونا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عاد القلق والخوف الشديد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد الأمل الذى ظهر مؤخرا، لدى البعض من إنتاج لقاحات للفيروس الجائح، بسبب الإعلان البريطانى عن إصابات كبيرة بسلالة جديدة من الفيروس، الأمر الذى استدعى العديد من الدول لإعادة الإغلاق وفرد القيود على السفر من وإلى المملكة المتحدة.

وسوف تؤدي قيود السفر من وإلى بريطانيا إلى تفاقم مشكلات المملكة المتحدة التى من المقرر أن تخرج نهائيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 ديسمبر الجارى، بعد فترة انتقالية هذا العام.

أوروبيًا بدأ جيران بريطانيا إغلاق حدودهم فى وجه القادمين من المملكة المتحدة وسط مخاوف من الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

وقالت فرنسا إنها ستمنع دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة اعتبارا من اليوم، بما في ذلك شركات الشحن، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر أو السكك الحديدية.

إغلاق الحدود

وأصدرت ألمانيا وإيطاليا وهولندا أوامر بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بينما قالت أيرلندا إنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والعبارات القادمة من جارتها.

وقالت بلجيكا إنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة، بما فى ذلك خدمة يوروستار.

وقال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا “سلالة كوفيد التى جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة فى لندن مقلقة وستتطلب الدراسة من قبل علمائنا”، وأضاف “فى غضون ذلك، سنتوخى أقصى قدر من اليقظة”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد، وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد 19 فى لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد.

وقالت الحكومة الألمانية، إن جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة سيجري تعليقها اعتبارا من اليوم.

وقال وزير الصحة الألمانى، ينس سبان لمحطة تلفزيون (إيه.آر.دي) العامة “لم يتم اكتشاف (تحور الفيروس) فى ألمانيا بعد… لكننا بالطبع نأخذ التقارير الواردة من بريطانيا على محمل الجد”.

فرض الحظر

ونقل تلفزيون (في.آر.تي) عن رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو قوله إن الحظر المفروض على الرحلات الوافدة من بريطانيا يشمل خدمات يوروستار عبر نفق القنال وسيصبح سارى المفعول لمدة 24 ساعة على الأقل من اليوم.

ومنع الأمر الإيطالى قدوم أي رحلات جوية من بريطانيا وحظر على أي شخص مر عبر الأراضي البريطانية خلال 14 يوما مضت دخول إيطاليا.

وقالت الحكومة الهولندية، إنها حظرت الرحلات الجوية التي تقل ركابا من المملكة المتحدة اعتبارا من يوم الأحد وستظل القيود سارية حتى الأول من يناير.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) عن وزارة الصحة قولها إن النمسا تعتزم أيضا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا، وقالت السويد إنها تستعد لاتخاذ قرار بحظر الدخول للقادمين من المملكة المتحدة.

كما أعلنت رومانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبلغاريا وجمهورية التشيك عن خطط لحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة.

آسيويا، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن الجمهورية الإسلامية علقت اليوم الأحد إرسال الرحلات الجوية إلى بريطانيا لأسبوعين، وذلك بسبب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن شهرام آدم نجاد نائب وزير النقل الإيرانى، قوله: “بسبب الظروف الجديدة المتعلقة بانتشار كوفيد 19 فى المملكة المتحدة، سيتم تعليق الرحلات الجوية بين طهران ووجهات في المملكة المتحدة لأسبوعين”.

فيما قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة: إن تركيا علقت ،يوم الأحد، الرحلات الجوية من بريطانيا وهولندا والدنمرك وجنوب أفريقيا مؤقتا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأضاف قوجة أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي بالتنسيق مع وزارة النقل.

تحركات عربية

عربيا، قالت هيئة الطيران المدنى الكويتية، على تويتر إنها أضافت المملكة المتحدة إلى قائمتها للدول عالية الخطورة، اليوم الأحد، مما يعنى حظر كل الرحلات الجوية القادمة منها.

فيما صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) فى عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة فى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وقال المغرب، إنه سيعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بدءا من مساء الأحد بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

كان المغرب، قد سمح باستئناف بعض الرحلات بين لندن ومدينتى أغادير ومراكش السياحيتين في محاولة لإنقاذ قطاع السياحة المتضرر بشدة.

وسجل المغرب في المجمل 417125 حالة إصابة بكورونا بينها 6957 وفاة و32014 حالة نشطة.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة الكندية، فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة إلى كندا من المملكة المتحدة لمنع انتشار سلالة جديدة من كوفيد-19، وفقا لشبكة “سي تي في نيوز” الكندية الإخبارية.

ونقلت الشبكة، عن مصادر حكومية بارزة أن حظر السفر يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين.

في أمريكا اللاتينية، قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، يوم الأحد، إن بلاده ستعلق كل الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب مخاوف تتعلق بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلد الأوروبي ليضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تحظر السفر إلى هناك.

وقال دوكي، “اعتبارا من الغد ستحظر الرحلات الجوية من كولومبيا إلى المملكة المتحدة ومن المملكة المتحدة إلى كولومبيا”.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 1.5 مليون حالة وفقا للبيانات المعلنة يوم الأحد.