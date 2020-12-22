السعودية | ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي الشيخ عبدالله بن ناصر الصباح في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي الشيخ عبدالله بن ناصر الصباح في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 10:41 مساءً, 22 ديسمبر 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، عبر خلاله عن تعازيه ومواساته له في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر الشيخ عبدالله بن ناصر عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

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