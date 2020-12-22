الصحة ترد على “المواطن”.. هل ستتغير خطة توزيع اللقاح مع ظهور الفيروس المتحور؟

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الصحة ترد على “متابعات الخليج 365”.. هل ستتغير خطة توزيع اللقاح مع ظهور الفيروس المتحور؟
الخطة كما هي وسيتم متابعة المستجدات أولًا بأول
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
ردت وزارة الصحة على استفسار “متابعات الخليج 365” بشأن هل سيتم إعطاء لقاح كورونا على 3 مراحل كما كان مقررًا أم أنه مع ظهور فيروس كورونا المتحور سيتم إعطاء المواطنين والمقيمين بدون مراحل؟
وقال متحدث الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، ردًّا على “متابعات الخليج 365“: إنه لا يوجد ما يستدعي تغيير خطة توزيع اللقاح المعلنة سابقًا؛ لأن الفيروس المتحور لا يعني بالضرورة زيادة الخطورة أو معدل الوفيات.
وتابع أنه حتى الآن الخطة كما هي عليه، وسيتم متابعة المستجدات باستمرار أولًا بأول.
وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد في وقت سابق أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.
وأوضح الربيعة، في مقابلة مع قناة الإخبارية اليوم، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدارج حاليًّا، مشيرًا إلى أن فعالية اللقاحات غالبًا لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.
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