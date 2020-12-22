2020-12-22

محمد بن سلمان يعزي هاتفيًّا الشيخ عبدالله الصباح في وفاة والده الشيخ ناصر

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، عبر خلاله عن تعازيه ومواساته له وفي وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر الشيخ عبدالله بن ناصر عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.