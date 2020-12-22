فيديو.. الصحة ترد على سؤال “المواطن” حول اللقاحات الجديدة لمواجهة الفيروس المتغير

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي وفواز الأسلمي - الرياض

أكد الدكتور أحمد حمدان الجديع، أستاذ الصيدلة الإكلينيكية وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة، أن البيانات تشير إلى أن لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة وغيرها من دول العالم، فعالة في التعامل مع فيروس كورونا حتى الآن.

وقال ردًّا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم: إنه في حالة وجود تغير أو تحور كبير في الفيروس سيكون هناك لقاحات فعالة، وتستخدم جنبًا إلى جنب أو بديلًا للقاحات الحالية بعد دراستها من كافة الجوانب.

وحول تحديث الإجراءات الوقائية في الجهات الحكومية والخاصة والأسواق وأماكن التجمعات مع تحور فيروس كورونا قال الدكتور عبدالله القويزاني استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى والوبائيات ردًّا على سؤال “متابعات الخليج 365“: إن طريقة التعامل مع فيروس كورونا لا تختلف سواء في بداية ظهوره أو في وقت لاحق حيث يتطلب الأمر التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها بشكل تام.

وأوضح أن البروتوكولات الوقائية والعلاجية ستبقى كما هي، داعيًا الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.



