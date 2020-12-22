فتح بوابات سد حلي يجذب المتنزهين والزوار

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - حلي

أدى فتح بوابات سد وادي حلي بمركز حلي، التابع لمحافظة القنفذة، إلى جعله متنفسًا للأهالي وزوار المنطقة، لاسيما في الوقت ذاته الذي تشهد فيه المنطقة انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، كما قامت بلدية حلي بتوفير عدد من الحاويات والمستوعبات التي تم ملؤها بالماء ليتمكن المتنزهون من استخدامها.

وكانت قد صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، على فتح بوابات سد وادي حلي في مكة المكرمة، اعتبارًا من 1 ربيع الأول المقبل ولمدة 58 يومًا، لتصريف 25 مليون متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 5 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 مترًا، ويبلغ طول 179 مترًا، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غربي المملكة، بمحافظة القنفذة، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.