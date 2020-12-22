إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة في مهرجان الإبل

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، أنه امتثالًا للتوجيه السامي، ونظرًا لظروف جائحة كورونا، لن يتم إكمال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الخامسة حتى موعده المحدد سابقًا.

وأوضح ابن حثلين، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أنه تم تقديم موعد انتهاء مهرجان الإبل وإلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة والاكتفاء بأشواط الفردي.

وأعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن صدور الأمر السامي الكريم رقم 25082 وتاريخه 06/ 05/ 1442هـ بشأن موعد انتهاء المهرجان في 31 ديسمبر 2020م، بدلًا من منتصف شهر يناير القادم 2021م.

وتابعت أنه بناء على الأمر الملكي الكريم رقم 25082 وتاريخه 06/ 05/ 1442هـ، والذي أشار إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صحة المواطنين والمقيمين في ظل خطر جائحة کورونا (كوفيد- 19)، فإن إدارة المهرجان تعلن عن تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة، والمقام حاليًّا في ميدان الملك عبدالعزيز (في الرمحية)، لتكون في نهاية شهر ديسمبر الحالي.

