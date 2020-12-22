شكرا لقرائتكم خبر القبض على مطلقي النار في مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض تمكنت من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهم، المواطن اهلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.وأكد أن النيابة العامة لن تألو جهدا في تجريم العابثين بالنظام العام، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مطلقي النار في مهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.