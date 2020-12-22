القبض على مطلقي النار في مهرجان الإبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار .

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض تمكنت من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهم، المواطن اهلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.

وأكد أن النيابة العامة لن تألو جهدا في تجريم العابثين بالنظام العام، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.