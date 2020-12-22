إيقاف 3 مخالفين لأمن الحدود اعتدوا على سائق أجرة

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن تعرض سائق أجرة أثناء إيصاله 3 أشخاص إلى وجهتهم، لاعتداء وسلب مبلغ مالي وجهاز جوال كانا بحوزته، تمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث.وقال إن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى ارتكابهم عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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