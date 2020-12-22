شكرا لقرائتكم خبر إيقاف 3 مخالفين لأمن الحدود اعتدوا على سائق أجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية على ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا مبلغا ماليا وجهاز جوال كانا بحوزته.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن تعرض سائق أجرة أثناء إيصاله 3 أشخاص إلى وجهتهم، لاعتداء وسلب مبلغ مالي وجهاز جوال كانا بحوزته، تمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث.

وقال إن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى ارتكابهم عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.