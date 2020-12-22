شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام»: ٤ خطوات لرفع طلبات التملك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يتعين اتباع 4 خطوات لرفع طلبات التملك عبر المنصة الإلكترونية التي انطلقت يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة عام كامل.

وبينت اللجنة أن التقديم على طلبات تملك العقارات أو التعديل يتطلب أولا التسجيل في المنصة وتعبئة النموذج في المنصة وإرفاق المستندات المطلوبة، ومراجعة المكتب الهندسي لرفع التقرير المساحي من قبلهم في المنصة، وأخيرا متابعة حالة الطلب عن طريق المنصة.