«موهبة» تنضم للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أمس اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لانضمام «موهبة» إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، وبهذا تعد «موهبة» أحد المراكز الــ26 للشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية (TISC).

ومثل «موهبة» في التوقيع نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، في حين مثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية في التوقيع نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.

وأكد الدكتور باسل السدحان أن المؤسسة تسعى إلى إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.

وقال: موهبة وجدت أن هذه المبادرة الوطنية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحقق أحد أهداف رسالتها، والتي تمكنها من الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، والحصول على معلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

وعبر نائب أمين عام موهبة عن شكر موهبة للهيئة السعودية للملكية الفكرية على مبادرتها الرائدة بإنشاء هذه الشبكة ودعمها لتحقيق الهدف الأسمى منها بإذن الله.

من جهته رحب المهندس سامي السديس بانضمام موهبة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية والتي تمكن المستخدمين من اكتساب المهارات التقنية اللازمة للبحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأنظمة الملكية الفكرية والاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، بما ينعكس على الخدمات المقدمة للطلبة المبتكرين ومنسوبي موهبة.

الهدف من الانضمام للشبكة: