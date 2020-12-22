شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تنضم للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل «موهبة» في التوقيع نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، في حين مثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية في التوقيع نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.وأكد الدكتور باسل السدحان أن المؤسسة تسعى إلى إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.
وقال: موهبة وجدت أن هذه المبادرة الوطنية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحقق أحد أهداف رسالتها، والتي تمكنها من الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، والحصول على معلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.
وعبر نائب أمين عام موهبة عن شكر موهبة للهيئة السعودية للملكية الفكرية على مبادرتها الرائدة بإنشاء هذه الشبكة ودعمها لتحقيق الهدف الأسمى منها بإذن الله.
من جهته رحب المهندس سامي السديس بانضمام موهبة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية والتي تمكن المستخدمين من اكتساب المهارات التقنية اللازمة للبحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأنظمة الملكية الفكرية والاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، بما ينعكس على الخدمات المقدمة للطلبة المبتكرين ومنسوبي موهبة.
الهدف من الانضمام للشبكة:
- تحقيق الأهداف السامية لموهبة وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لمنسوبيها وطلبتها
- المساعدة في خدمات البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية
- المساهمة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية لطلبتها ومنسوبيها
- تطوير النتائج البحثية للمشاركات العلمية للطلبة خلال المسابقات المحلية والدولية
- الإرشاد والتوجيه بشأن الملكية الفكرية بما يساهم في تمكين عملية الابتكار ككل
- ولادة الفكرة إلى تسويق المنتج المحمي ببراءة الاختراع
- الإرشاد بحقوق الملكية كبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف
كانت هذه تفاصيل خبر «موهبة» تنضم للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.