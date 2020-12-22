شكرا لقرائتكم خبر جمعية ابن باز للتنمية الأسرية تصرف إعانة الزواج لـ52 مستفيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور علي الرومي أن برنامج إعانة الزواج من أهم برامج الجمعية الذي يمتد عمره إلى نحو 40 عاما، وخلال العشرين سنة الماضية استطاعت الجمعية تقديم المساعدة إلى 17582 مستفيدا، مقدما شكره لأمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل بن بندر، على حرصه ودعمه المتواصل للأمانة العامة وبرامج الجمعية المتنوعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت جمعية ابن باز للتنمية الأسرية 52 شابا لشهر ديسمبر من هذا العام، بمبلغ إجمالي قدره 520.000 ريال، ليصبح عدد المستفيدين لعام 2020 حتى تاريخه 418 مستفيدا.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور علي الرومي أن برنامج إعانة الزواج من أهم برامج الجمعية الذي يمتد عمره إلى نحو 40 عاما، وخلال العشرين سنة الماضية استطاعت الجمعية تقديم المساعدة إلى 17582 مستفيدا، مقدما شكره لأمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل بن بندر، على حرصه ودعمه المتواصل للأمانة العامة وبرامج الجمعية المتنوعة.

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية ابن باز للتنمية الأسرية تصرف إعانة الزواج لـ52 مستفيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.