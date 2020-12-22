«وعيك وقاية» مبادرة تعزز الجانب الصحي للمصلين بالمسجد النبوي

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وتستند فكرة المبادرة على توزيع حقائب على المصلين تشمل معقمات وكمامات، وعبوات مياه زمزم، وإهداءات، بما يسهم في تعزيز الجهود والإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.من جهة أخرى، استحدثت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 30 جهازا لقياس درجات الحرارة في مواقع التفويج بالمسجد النبوي، تعمل بشكل آلي بالأشعة تحت الحمراء دون تلامس باليد من خلال مؤشر (ترمومتر) رقمي وبث صوتي يدعم 4 لغات، بهدف المحافظة على مستوى الأمان الصحي في أرجاء المسجد النبوي وساحاته.
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