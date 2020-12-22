رصد 13098 مخالفة لتدابير «كوفيد-19 » بأسواق الشرقية

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وأوضح متحدث الأمانة محمد الصفيان أن عدد الشهادات الصحية الصادرة بلغ 9678 شهادة، ومعدل الكوادر البشرية المخصصة للنظافة 9277 فردا، والإصحاح البيئي 457 فردا يوميا، ومخالفات مزاولة الأنشطة غير المستثناة 372 مخالفة، وعدد آليات ومعدات النظافة في هذه الأعمال 1515 معدة، وآليات والإصحاح البيئي 1870 معدة.وبين أن كمية النفايات المرفوعة بلغت 1.5 مليون طن، وأن عدد المواقع التي جرى غسلها وتطهيرها وتعقيمها بلغ 212169 موقعا في مختلف الأماكن، والتركيز على أماكن التلامس والأسواق، مشيرا إلى أن الأمانة حرصت على تقديم معلومات توعوية وتثقيفية حول الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جرى نشر 11279 تغريدة، ونشر 3 آلاف مادة إعلامية منذ بداية الجائحة.
من نتائج الجولات الرقابية
171,583 جولة رقابية للفترة نفسها
4177 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول
145,607 كجم كمية المصادرات
894,167 م3 من الأنقاض مجهولة المصدر
32 مليون لتر كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة
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