القبض على متاجرين بشرائح الاتصال في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية في الرياض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة امتهنوا المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض عليهم، متخذين من أحد المتاجر وسط الرياض غطاء لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم 322 شريحة اتصال لعدد من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وجهاز قارئ البصمة وجهاز قارئ للبيانات و15 جهاز جوال وقصاصات مطبوعة لبصمات مجهولين ومبلغ 13,907 ريالات.

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