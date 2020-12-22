تسجيل 181 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 160 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 160 حالة، و8 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 361359 حالة، من بينها2971 حالة نشطة، منها 404 حالات حرجة.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت 39610 فحوصات مخبرية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 97.47%.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إجمالي الحالات 361,359

المتعافون 352,249

الحالات النشطة 2971

الوفيات 6139

بماذا تنصح الصحة لمواجهة فيروس كورونا؟

ارتداء الكمامة

التباعد الاجتماعي

التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح