31 ألف زيارة منزلية للمرضى في تبوك

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وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عدد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت صحة تبوك 31,900 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، استفاد منها 1145 مريضا، إضافة لتنفيذ 20,720 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 15 فرقة طبية، من المرضى المسجلين في البرنامج، وذلك خلال 2020م.وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عدد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.

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