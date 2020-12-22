شكرا لقرائتكم خبر الرياض الأعلى بمخالفات احترازات كورونا خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورنا المستجد، 17,874 مخالفة، وذلك للفترة من 28 / 4 / 1442هـ إلى 4 / 5 / 1442هـ. وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5251 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ3129 مخالفة. وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 5251 مكة المكرمة 3129 القصيم 2465 الجوف 1729 المدينة المنورة 1487 الشرقية 1361 الحدود الشمالية 561 تبوك 525 حائل 518 عسير 365 نجران 178 جازان 201 الباحة 104

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض الأعلى بمخالفات احترازات كورونا خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.