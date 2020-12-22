الرياض الأعلى بمخالفات احترازات كورونا خلال أسبوع

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وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5251 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ3129 مخالفة.وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
الرياض 5251
مكة المكرمة 3129
القصيم 2465
الجوف 1729
المدينة المنورة 1487
الشرقية 1361
الحدود الشمالية 561
تبوك 525
حائل 518
عسير 365
نجران 178
جازان 201
الباحة 104
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