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الرياض الأعلى بمخالفات احترازات كورونا خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورنا المستجد، 17,874 مخالفة، وذلك للفترة من 28 / 4 / 1442هـ إلى 4 / 5 / 1442هـ.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5251 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ3129 مخالفة.

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 5251

مكة المكرمة 3129

القصيم 2465

الجوف 1729

المدينة المنورة 1487

الشرقية 1361

الحدود الشمالية 561

تبوك 525

حائل 518

عسير 365

نجران 178

جازان 201

الباحة 104

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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