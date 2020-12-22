شكرا لقرائتكم خبر ضبط 61 مركبة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية المختصة في الأمن العام خلال الأسبوع الماضي عددا من مخالفي نظام المراعي والغابات في 12 منطقة، منهم 55 مواطنا و4 مقيمين من الجنسية الهندية و2 من الجنسية الباكستانية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي معدة للبيع محملة على 61 مركبة.

وأكدت الجهات المعنية أن بيع الحطب المحلي يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيعه أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

مناطق ضبط بها المخالفون: