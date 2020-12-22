شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "وكيل الصحة" ‏يتحدث عن تفاصيل تحور فيروس كورونا إلى سلالات جديدة تلقائياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية وأستاذ الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله عسيري، إن طبيعة الفيروسات هو التحور، فالتحورات ترصد باستمرار سواء كانت بفيروسات تنتقل عن طريق أشخاص عبر السفر أو من طبيعة الفيروس الموجود.

وأضاف " عسيري " خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" كلما زاد انتشار الفيروس مثل ما حدث في بعض الدول، كلما زادت فرصة أن يكون هناك فيروسات متحورة ".

وأوضح أن الإصابات لدينا تحت السيطرة وفي تناقص مستمر، لافتا:" احتمال أن توجد طفرات ذات أهمية تغير من طبيعة الفيروس ومن قدرته على إحداث المرض مجرد احتمالات ضعيفة ".