شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح.. "هل تلجأ المملكة لمنع التجوال بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أجاب الدكتور محمد العبدالعالي على استفسار بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية ومنع التجول في المملكة بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة. أجاب الدكتور محمد العبدالعالي على استفسار بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية ومنع التجول في المملكة بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة. وقال العبد العالي : "فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية فإن صحة المقيم تأتي أولا ، وكل الإجراءات التي تمت استباقية لتقييم المخاطر وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المتحور التي رصد مؤخرا". وأضاف: "نقوم بالاضطلاع على الدراسات وتحليلها وبعد ذلك ذلك يتم تقييم الإجراءات النهائية المناسبة للأوضاع ".

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة يوضح.. "هل تلجأ المملكة لمنع التجوال بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.