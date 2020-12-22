شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير" الوقاية من الأمراض": اللقاحات الجديدة أثبتت فعاليتها مع الفيروس المتحور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى والوبائيات والمدير العام التنفيذي لمركز الوقاية من الأمراض، الدكتور عبدالله القويزاني، أنه لا يوجد أي دليل علمي مثبت على إن كورونا أكثر ضراوة من سابق الفيروسات.

‏وأوضح " القويزاني " خلال تصريحات تلفزيونية بثتها قناة " الإخبارية "، أن اللقاحات الجديدة أثبتت فعاليتها مع الفيروس "المتحور".

وكانت وزارة الصحة، أكدت أنه حتى الآن لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة، مبينة أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية.

‏وأبانت " الصحة ":" طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان "، وجاء ذلك ‏في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المتحور.