شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة ": حتى الآن لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أنه حتى الآن لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة، مبينة أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية.

‏وأوضحت " الصحة ":" طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان "، وجاء ذلك ‏في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المتحور.

وكانت وزارة الصحة، أكدت أنه لا توجد توصيات علمية حالية بوجوب العزل لمن تلقى لقاح كورونا المستجد.

وجدير بالذكر أن وزارة الصحة، بدأت قبل أيام تطعيم الفئة الأولى من المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا من شركة فايزر، وأفادت بأن عمليات التطعيم تسير بشكل جيد دون آثار جانبية.