شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. امرأة تعالج عدد من الأشخاص باستخراج قطع من العين واستشاري يوضح الحقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور حافظ الفالح، حقيقة ما ورد في مقطع فيديو متداول تقوم فيه امرأة تقوم بعلاج مجموعة من الأشخاص باستخراج قطع صغيرة من العين.
وقال " الفالح ":" هذا المقطع غير صحيح إطلاقا ولا يمكن إخراج قطعة كبيرة بهذا الحجم من حصى أو غيره من داخل العين ".
وانتشر مقطع فيديو لإمرأة تقوم بعلاج مجموعة من الأشخاص باستخراج قطع صغيرة من العين، على نطاق واسع، حيث أثار جدلا واسعا بين متداوليه.
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