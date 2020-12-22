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سفارة المملكة في لندن لـ مواطنيها: التزموا بالتعليمات

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الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

نبهت سفارة المملكة لدى لندن، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية

وقال السفارة في بيان: "‏نظراً لحالة الإغلاق العام المفروضة في لندن وأجزاء من جنوب شرق إنجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس في بريطانيا تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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