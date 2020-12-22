شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في لندن لـ مواطنيها: التزموا بالتعليمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

نبهت سفارة المملكة لدى لندن، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية

وقال السفارة في بيان: "‏نظراً لحالة الإغلاق العام المفروضة في لندن وأجزاء من جنوب شرق إنجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية".