" الصحة " تكشف حقيقة عزل متلقي لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، عن حقيقة عزل متلقي لقاح كورونا عن أفراد أسرتهم الذين يعانون من أمراض مزمنة. كشفت وزارة الصحة، عن حقيقة عزل متلقي لقاح كورونا عن أفراد أسرتهم الذين يعانون من أمراض مزمنة. وأكدت وزارة الصحة، أنه لا توجد توصيات علمية حالية بوجوب العزل لمن تلقى لقاح كورونا المستجد. وكانت وزارة الصحة، بدأت قبل أيام تطعيم الفئة الأولى من المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا من شركة فايزر، وأفادت بأن عمليات التطعيم تسير بشكل جيد دون آثار جانبية.

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