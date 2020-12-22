شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الرحلات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

زفت الخطوط السعودية، بشرى سارة للمواطنين والمقيمين بشأن الرحلات الجوية بعد تعليقها لمدة أسبوع.

وأكدت الخطوط السعودية أنَّ تعليق السفر للرحلات الدولية فقط، مبينة أنه تم تعليق كافة الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

ويأتي ذلك حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة.

وكانت الخطوط السعودية، قررت إتاحة الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة بسبب جائحة كورونا، مبينة أن التذاكر تبقى مفتوحة بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى إمكانية تعديلها مستقبلًا بدون رسوم.

وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا، وذلك لمدة أسبوع قابلة للتمديد.