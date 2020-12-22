شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة لمواطنيها في برلين بعد تفشي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برلين (صدى):

دعت سفارة المملكة في ألمانيا مواطنيها الالتزام بالاحترازات وانتظار رفع الإغلاق بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت السفارة: " نظراً لما تشهده جمهورية ألمانيا مؤخراً من زيادة في أعداد الحالات اليومية المسجلة للإصابة بفيروس كورونا وما تمخض عن ذلك من قرارات للحد من انتشار الوباء وفرض الإغلاق العام فإن السفارة بالالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات المحلية".

وطالبت السفارة المواطنين الذين لديهم رحلات خلال هذه الفترة وتم إلغاءها البقاء في أماكن تواجدهم إلى حين صدور قرار برفع التعليق واستئناف الرحلات.