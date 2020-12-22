شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من النائب العام بشأن مطلقي النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن معالي النائب العام أمر بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار .

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح ال بريك، والمشتبه بهم، المواطن اهلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، و المواطن عبدالله بن عايض بن دعيثر الشيباني.

وأبان المصدر المسؤول أن النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبة بأقصي العقوبات المقرره نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.