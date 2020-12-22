شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تلقي وزير التعليم السابق لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى جرعة لقاح " فايزر " في مركز اللقاحات بالرياض.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 160 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 352,249 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 8 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6139 حالة.