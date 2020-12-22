شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 160 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 352,249 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 8 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6139 حالة.