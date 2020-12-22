شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موقف لافت للأمير عبدالعزيز بن فهد مع مواطن أثناء القيادة على أحد طرق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو عن موقف لافت للأمير عبد العزيز بن فهد مع أحد المواطنين أثناء قيادتهما على أحد طرق المملكة .

وأظهر الفيديو المواطن وقد استبق الطريق كي يتحدث مع الأمير عبد العزيز ويعطيه هدية تعبيراً على حبه له .

وبالفعل وقف له الأمير إلا أنه قال له عبارة لافته " والله تراكم ظالمين أنفسكم بها السرعة " مؤكداً أنه ممتن بالفعل بالهدية وبلهفة المواطن للقائه إلا أنه يعتب عليه لتتعريضه حياته للخطر .

وأكد المواطن أنه كان حريصاً على لقائه ، فيما حاز الموقف على إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أكدوا على انتباه الأمير عبد العزيز للإلتزام بالتعليمات والنظام في جميع المواقف .

وكان الأمير عبد العزيز بن فهد قد ظهر مؤخراً في صورة تجمعه بإبنتيه بمزرعة العاذرية .

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