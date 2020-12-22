شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات» توضح طريقة التحقق من أهلية الحصول على دعم ساند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، طريقة التحقّق من أهلية الحصول على دعم ساند للمتعطلين عن العمل من المشتركين السعوديين.

وقالت المؤسسة إن التحقق من أهلية المستفيد للحصول على دعم ساند من خلال الدخول على الموقع الرسمي ثمّ النقر على أيقونة «خدمات».

وأضافت " من ثم اختيار «خدمات المشتركين»، ثم اختيار «دعم ساند» ثم اختيار«التحقق من أهلية دعم ساند»، ثم املأ بيانات الهوية الوطنية واكتب رمز التحقق، ثم اضغط على أيقونة «تحقق».