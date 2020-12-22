شكرا لمتابعة خبر عن موجة باردة تؤثر على بعض مناطق المملكة لمدة 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق شمال ووسط المملكة بموجة باردة، بدءًا من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وذكر المركز أن هذه الأجواء ستؤثر يوم الجمعة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر على منطقتي حائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتضمنت توقعات المركز تسجيل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين الصفر المئوي إلى درجتين مئويتين تحت الصفر، وأن يمتد تأثير الموجة يوم الأحد إلى منطقة الرياض خاصة على أجزائها الشمالية، لتسجل درجة حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية إلى 3 درجات مئوية.