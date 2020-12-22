شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تنفي وجود علاقة بين تحور كورونا وشدة المرض أو فعالية اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء وجود ارتباط بين فيروس كورونا المتحور وشدة المرض أو فعالية اللقاح؛ حيث قالت أنه لا يعد سلالة جديدة أو مختلفة عن فيروس كورونا الحالي.

وأوضحت وزارة الصحة: «أنه من المهم معرفة بأن حدوث الطفرات أو التحور أمر طبيعي ومتوقع في مثل هذا النوع من الفيروسات (فيروس كورونا)»، لافتة إلى أن الدراسات الحالية أفادت بعدم وجود ارتباط بين هذه الطفرة أو التحور، وشدة المرض أو فعالية اللقاح.