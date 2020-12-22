السعودية اليوم / لبنان تسجل 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1693 إصابة جديدة بفيروس

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 115124، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1311 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة .

// انتهى //

19:54ت م

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بيروت 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 160979 إصابةً.وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 115124، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1311 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة .// انتهى //19:54ت م0187

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